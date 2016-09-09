Грозный, 9 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Шалинском районе Чечни у предприятия-должника арестовали 21 тонну пшеницы. По решению суда ее передали работникам госхоза в счет долгов по заработной плате, которые накопило предприятие. Об этом ИА REGNUM 9 сентября сообщили в пресс-службе республиканского управления службы судебных приставов.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца . 1889

Двум работникам госхоз не выплатил зарплату на общую сумму более 600 тысяч рублей. Оба жителя Чечни решили добиваться своих денег в суде, который обязал выплатить одному из истцов 207 тысяч рублей, а другому — 407 тысяч рублей.

В назначенный срок деньги потерпевшим так и не вернули. Списывать их со счетов госхоза принудительно принялись судебные приставы-исполнители. Однако на банковских счетах должника не хватило средств, чтобы полностью погасить задолженность. В связи с этим судебные приставы наложили арест на пшеницу, принадлежащую госхозу.

Бывшие работники не стали возражать против того, чтоб забрать пшеницу в счет погашения долга. Арестованное зерно было передано в равных долях обоим взыскателям.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ 1 июня 2016 года открыла горячую линию, на которую можно обратиться по фактам задержки или невыплаты зарплаты. В августе на нее поступило 540 обращений, что в 1,5 раза больше, чем в июле. Как отметили в ОНФ, сообщения о невыплате поступили из 70 регионов. Люди пожаловались на долги, общая сумма которых составила около 52 млн рублей.

Всего за время работы горячей линии поступило более 11 тысяч сообщений по поводу задержки или невыплаты зарплаты. 75% обратившихся пожаловались на задержку зарплаты на срок до шести месяцев, 15% — от шести месяцев до года, 10% — свыше одного года.