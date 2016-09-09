Сочи, Краснодарский край, 9 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Процентные ставки в экономике, в том числе ключевая ставка, продолжат на несколько процентных пунктов превышать инфляцию, что необходимо для снижения инфляции и инфляционных ожиданий, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Банки России — XXI век» в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика Центробанка продолжает оставаться умеренно жесткой и будет таковой в дальнейшем.

«Это означает, что процентные ставки в экономике, включая ключевую ставку, будут на несколько процентных пунктов превышать инфляцию», — добавила она.

Кроме того, глава ЦБ сообщила, что не стоит рассчитывать на резкое улучшение внешнеэкономических условий. Однако, по ее словам, в ближайшие месяцы в банковском секторе произойдет переход к структурному профициту ликвидности.