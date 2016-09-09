Анкара, 9 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Европейский Союз должен ускорить доставку обещанной гуманитарной помощи для 3 млн сирийских беженцев, проживающих в Турции, заявил МИД Турции, сообщает 9 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

На совместной пресс-конференции с официальными лицами ЕС 9 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция так и не получила обещанной финансовой помощи ЕС для сирийских беженцев. Мевлют Чавушоглу также подчеркнул, что необходимо составить «конкретную дорожную карту» для реализации условий облегчения визового режима для граждан Турции.

Напомним, что ЕС обязался выплатить 3 млрд евро для поддержки сирийских мигрантов, проживающих в Турции, в обмен на помощь Анкары в сокращении числа беженцев, желающих попасть в ЕС.