Краснодар, 9 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует риск роста потребительского кредитования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Нас беспокоит риск быстрого роста потребительского кредитования», — заявила Набиуллина на банковском форуме в Сочи.

По ее словам, в августе кредиты населению выросли больше, чем кредиты предприятиям. «Такая структура прироста кредитов имеет проинфляционный характер», — подчеркнула глава ЦБ.

Одновременно Набиуллина указала на то, что «процесс смягчения денежно-кредитных условий наиболее сильно выразился в снижении депозитных ставок, а также сказался на доходностях облигаций, где кривая имеет ярко выраженный инверсивный характер». «Условия кредитования и населения, и предприятий в последние месяцы тоже немного смягчились», — констатировала Набиуллина.