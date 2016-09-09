Ереван, 9 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня, 9 сентября, отставку правительства. Соответствующий указ размещён на официальном сайте главы государства.

hhk.am Серж Саргсян, Овик Абрамян и Карен Карапетян

Согласно документу, решение принято на основе представленного премьер-министром Овиком Абрамяном заявления об отставке. По указу, все члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Несмотря на то, что уже бывший премьер-министр Овик Абрамян объявил о своей отставке на заседании правительства утром 8 сентября, его отставка принята спустя сутки. За это время правящая Республиканская партия во главе с Сержем Саргсяном успела определиться с кандидатом на пост главы правительства. Им стал бывший мэр Еревана Карен Карапетян.

Карапетян был избран мэром Еревана на пять лет, но проработал на этой должности всего год. Тогда ни Карапетян, ни руководство РПА не дали внятного ответа на вопрос, почему он покинул свой пост.

Сам Карапетян объяснил, что решение вызвано не политическими либо внутривластными, а личными причинами

По мнению наблюдателей, реальной причиной отставки стало то обстоятельство, что за один год работы Карапетян стал реальным конкурентом для правящей элиты, так как явно выделялся на фоне коррумпированных армянских чиновников, например, очистив мэрию Еревана от взяточников, и его просто вынудили уйти.

И как принято в таких случаях, представляем биографию Карена Карапетяна

Карен Карапетян родился 14 августа 1963 года в Степанакерте. В 1970—1980 гг. учился в ереванской средней школе им. Льва Толстого. В 1985 году с отличием окончил факультет прикладной математики Ереванского государственного университета.

В 1989 году получил ученую степень кандидата экономических наук, в 2010-м — степень доктора экономических наук.

В 1985—1996 годах работал в вычислительном центре Госплана Армении и Ассоциации деятелей науки и культуры, преподавал в Ереванском государственном университете.

С 1996 по 2001 гг. работал в государственной компании «Армэнерго» — заместителем директора, генеральным директором. В 2001 году был назначен заместителем министра энергетики Армении.

В 2001—2010 гг. занимал должность председателя правления-генерального директора ЗАО «АрмРосгазпром».

В 2009 году был избран членом Совета старейшин Еревана по списку Республиканской партии Армении. 17 декабря 2010 года был избран мэром столицы Армении и занимал эту должность до 28 октября 2011 года.

В декабре 2011 года Карен Карапетян был назначен на должность первого вице-президента российского «Газпромбанка», в ноябре 2012 года стал заместителем гендиректора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз» — дочерней компании «Газпрома». С 2015 года — заместитель гендиректора по международным проектам ООО «Газпром энергохолдинг» (по совместительству).