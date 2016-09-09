Минск, 9 сентября, 2016, 13:01 — ИА Регнум.



HansenHimself Пловец

Пловец Игорь Бокий из сборной Белоруссии завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро и установил новый мировой рекорд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бокий проплыл 100 метров баттерфляем за 53,85 секунды, что стало новым паралимпийским достижением. Шестикратному паралимпийскому чемпиону 22 года и в этом возрасте он побил свой же мировой рекорд (54,44 секунды на ЧМ-2015 в Глазго).

Второе и третье место заняли представители сборной Узбекистана Кирилл Панков и Музаффар Турсунходжаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) лишил аккредитации двух членов белорусской делегации. Член официальной делегации Белоруссии Андрей Фомочкин лишён аккредитации за вынос флага России в знак солидарности с российскими спортсменами, безосновательно лишёнными права участвовать в Паралимпиаде. Имя второго члена белорусской сборной не называется.