Ростов-на-Дону, 9 сентября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Южный Федеральный округ стал четвертым в России, где произошло наибольшее количество автоаварий. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM озвучили в пресс-службе компании «АльфаСтрахование» 9 сентября. По информации страховщиков, на юг России в 2015—2016 годах пришлось 16,4% всех дорожно-транспортных происшествий с клиентами компании.

blickpixel Пострадавший в аварии автомобиль

Среди жителей южных городов, самые аккуратные водители проживают на Кубани, Ростов-на-Дону признан самым аварийный городом на юге. По статистике убытков, здесь произошло наибольшее число ДТП — 13,6% аварий. В общероссийской же статистике донская столица стоит на девятом месте по аварийности. Следом идет Волгоград, где произошло 6,7% всех аварий с клиентами компании. Наименьшее количество автоаварий за рассматриваемый период произошло в Краснодаре — 0,2%.

В целом же статистика «показывает, что за год автолюбители Росси научились ездить аккуратнее, чем годом ранее. Как и годом ранее по итогам 2015 года самыми неаккуратными водителями стали жители Перми. Самыми аккуратными третий год подряд неизменно остаются водители Белгорода.

Далее идет Уральский Федеральный округ с 16,1% ДТП с клиентами компании, наибольшее количество зафиксировано в Екатеринбурге — 22,2%. Третье место по аварийности занимает Москва. В столице за год произошло 21,5% всех дорожно-транспортных происшествий.

А вот самые аккуратные водители живут в Центрально-Черноземном районе — 7,1% дорожно-транспортных происшествий с клиентами стразовой компании произошло в регионе. Наибольшее число происшествий зафиксировано в Саратове — 10% и Калуге — 7,5%. В Белгороде живут самые аккуратные водители России. С ними произошло 1,1% ДТП.

«Это не только очень и очень низкий показатель аварийности в стране, но и свидетельство высокой дисциплины водителей», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год по вине водителей, чей стаж меньше трех лет, в Ростовской области произошло 532 ДТП, а это на 33% меньше чем в 2014 году. В этих авариях погибли 57 человек, еще 725 пострадали.