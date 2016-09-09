Красногорск, 9 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске отмечается нехватка более чем 22 тысяч парковочных мест. Перегрузка существующих парковок приводит не только к несоблюдению водителями правил дорожного движения, но и к нарушениям норм чистоты и благоустройства. По мнению экспертов проблема может быть связана с нарушением застройщиками своих обещаний и отсутствием жестких строительных норм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вопрос дефицита парковочного пространства является одним из наиболее сложных вопросов для Подмосковья. Об этом в прямом эфире Красногорского телевидения заявила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в Красногорском районе имеется в наличии только 59 126 машиномест, в то время как по подсчетам специалистов недостает 22 тысяч мест. Наиболее остро проблема стоит в микрорайонах Красногорска: Павшинская пойма, Чернево-2, Столичный, Южный; улицы Вокзальная и Теплый бетон. Выходом из ситуации может стать программа «Удобная парковка»

«В начале расширения машиномест пройдет в 9 пилотных муниципальных образованиях, в числе которых и Красногорский район. Если нам удастся победить проблему, эта же программа будет запущена в других городах и поселениях региона, — пояснила Витушева.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист движения «Где паркинг?» Валентин Шабаев, проблема отсутствия достаточного количества парковочных мест не уникальна для Красногорска и наблюдается в других муниципалитетах региона.

«Это проблема системная. Если мы посмотрим, даже при строительстве в Москве, когда покупаются квартиры за 6−7 миллионов, тем не менее не так часто покупатели берут себе и место на паркинге. При этом при застройке нет жестких нормативов, которые бы предусматривали обеспечение парковкой жителей. Вроде есть места платные, а будет ли их хватать, будут ли их покупать — никого не волнует. Путем решения может стать изменение принципов застройки, которые будут исходить не из желания застройщика, а из необходимости: два парковочных места на одну квартиру. А уж решить эту проблему платными парковка точно не получится», — заключил Шабаев.

Отметим, что всего за одну неделю августа несоблюдение правил чистоты, порядка и благоустройства на территории Подмосковья при парковке автотранспорта подмосковным водителям обошлось в более чем 600 тысяч рублей.

Напомним, глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» заявил, что ситуация с организацией парковок в области — «полный швах». «Мы разрабатываем и приступаем к реализации программы «Удобная парковка». Смысл заключается в том, чтобы в каждом дворе, там, где это возможно, было создано парковочное пространство. Но этих мест не хватит, очевидно, мы все новые территории застраиваем с обязательным наличием многоярусных парковок, это два. Третье — к прилегающим территориям к дому мы, соответственно, предусматриваем парковочное пространство для автомобилей, не во дворе, а с внешней стороны», — пояснил Воробьев.