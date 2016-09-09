Москва, 9 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Предложения ЦБ по разделению кредитных организаций на банки с универсальной и ограниченной лицензией будут способствовать консолидации среди небольших банков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин, комментируя намерения ЦБ изменить правила банковского регулирования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Данная мера ЦБ подстегнет консолидацию среди небольших банков, поскольку в ином случае, они рискуют превратиться в простые рассчетно-кассовые организации. Более того, столь жесткие ограничения со стороны ЦБ на небольшие банки спровоцируют переток средств в банки с универсальной лицензией», — полагает эксперт.

В то же время ослабление банковского регулирования для мелких банков может рассматриваться как позитивная тенденция, но опасения вызывает ограничение банковских операций для них, пояснил Люшин. «Конечно же, ряду небольших банков пойдет на пользу менее жесткое регулирование, однако жесткий запрет на работу с нерезидентами слишком радикален и может просто помешать этим банкам работать, даже в том случае, если доля нерезидентов в общей объеме операций несущественная. Клиенты банков с ограниченной лицензией просто будут понимать, что их банк не в состоянии предоставить им полный спектр услуг и просто со временем будут переходить в крупные банки», — резюмировал он.

ЦБ планирует ввести с 2018 года новые принципы банковского регулирования: согласно концепции, кредитные организации будут разделены на 2 категории — с универсальной и ограниченной лицензией, сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов в кулуарах международного банковского форума в Сочи.

В категорию банков с ограниченными лицензиями попадут кредитные организации с капиталом менее 1 млрд рублей, банки с капиталом от 1 млрд до 3 млрд рублей смогут сами выбрать свой статус, а вот банки с капиталом выше 3 млрд будут регулироваться как универсальные. Банки с ограниченными лицензиями получат право на ограниченный набор операций: предусматривается, что они не смогут работать с нерезидентами, а межбанковские операции смогут проводить только через контрагента. ЦБ пока не планирует ограничивать валютные операции для таких банков — они смогут проводить их через кредитные организации с универсальной лицензией. При этом требования ЦБ к банкам с ограниченной лицензией будут мягче, чем к банкам лицензией универсальной, пишет РБК.