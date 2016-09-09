Москва, 9 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2016 года средняя продолжительность жизни в России превысила 72 года, в то время как в конце 2015 года она не достигала в среднем 71,5 лет, об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает «Экономика сегодня».

Василий Максимов. Старик. 1881

За период с января по июль показатель средней продолжительности жизни в России вырос на 0,92% и достиг 72,06 года. Кроме того, по данным Росстата, в стране снизился показатель общей смертности. Число умерших на тысячу человек составляет 13,0, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году. Показатель младенческой смертности составил 6 человек на 1000 новорожденных, что является историческим минимумом.

По словам главы Минздрава, статистика отражает эффективность мер по лечению и профилактике смертельно опасных заболеваний. В частности, в этом году число умерших от туберкулеза сократилось на 18,6%, от болезней органов дыхания — на 12,5%, на 6,5% снизилась смертность от болезней кровообращения и на 5,6% — от болезней желудочно-кишечного тракта.