Барнаул, 9 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В честь дня рождения летчика-космонавта, Героя Советского Союза Германа Титова, на Алтае проведут целый ряд мероприятий, посвященных его памяти.

Светлана Шаповалова Памяти второго космонавта планеты Германа Титова. Коллаж

Как сообщает региональное управление по культуре, сегодня, 9 сентября, в мемориальном музее его имени состоится презентация аудиокниги Константина Сомова «Герман Титов. Позывной «Орел». (В бумажном варианте она была издана в 2015 году, в часть 80-летней годовщины со дня рождения прославленного космонавта, — прим. ИА REGNUM ). Мероприятие это проводится совместно с сотрудниками Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, так как главными посетителями стали представители барнаульской организации Всероссийского общества слепых и дети с нарушением зрения из Бийской школы-интерната №3.

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В сам день рождения второго космонавта планеты — 11 сентября — мемориальный музей готовиться к показу литературно-музыкальной композиции «Звездный сын России», участниками которой станут военнослужащие срочной службы В/Ч 29 551. Они познакомятся с интересными фактами биографии космонавта, услышат отрывки из книги Германа Титова «Голубая моя планета», увидят уникальные кадры из документального фильма «Космонавт №2 Герман Титов».

А 12 сентября в селе Полковниково, на доме, где прошли детские годы Германа Титова, состоится открытие мемориальной доски. Почетными гостями мероприятия станут старейшие жители села Полковниково, военнослужащие космических войск, представители краевой и местной власти. Литературно-музыкальная композиция продолжит праздничное мероприятие уже в стенах музея.

В завершение мероприятий библиотекам и школам Косихинского района, а также краевым библиотекам, будет передана переизданная книга Германа Титова «Голубая моя планета», чтобы современные дети смогли поближе познакомиться с историей жизни легендарного космонавта.

Напомним, летчик-космонавт, Герой Советского Союза Герман Титов родился в селе Полковниково Алтайского края 11 сентября 1935 года. Дни с 6 по 7 августа 1961 года стали для него самыми «звездными»: 17 витков вокруг Земли за 25 часов и 11 минут. Этот путь длиной в 703 143 километра стал реальностью, а не мечтой фантастов. Алтайский космонавт (его позывной — «Орел») был первым человеком, кто сделал снимки Земли, и первым, кто вручную управлял космическим кораблём.

Месяцем ранее — 7 августа — на родине космонавта — в алтайском селе Полковниково — отпраздновали 55-летний юбилей его полета. По этому случаю семья Титовых направила землякам приветственное письмо: «Дорогие земляки, коллектив музея, гости сегодняшнего праздника! Поздравляем всех с замечательной годовщиной — 55-летием космического полета Германа Степановича. Значение первого суточного полета для науки и практической космонавтики невозможно переоценить. Участник запуска — академик Борис Черток неоднократно говорил: «Полет Титова доказал, что в космосе можно работать и жить. Именно он открыл путь в космос Человеку. Для создателей космических программ полет Титова психологически имел гораздо большее значение, чем многие последующие…».

Герман Титов скончался в 2000 году в Москве. В Алтайском крае его имя носит одна из улиц Барнаула, Дворец зрелищ и спорта, Алтайский оптико-лазерный центр и международный аэропорт Барнаул.

На малой родине космонавта — в селе Полковниково — работает Алтайский государственный мемориальный музей Германа Степановича Титова.