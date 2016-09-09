Бельгия, 9 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Бельгии отключен ядерный реактор «Тианж-2» на АЭС в Тианже, сообщает De Standaard со ссылкой на оператора станции Engie Electrabel.

Michielverbeek АЭС «Тианж»

Двумя днями ранее из-за аварии был отключен соседний реактор — «Тианж-1». Причины и характер аварии не уточняются.

В компании Engie Electrabel заявили, что требуется ремонт парогенератора. «Тианж-1» обещают запустить после 11 сентября, сроки возобновления работы «Тианж-2» не сообщаются.

В Бельгии имеется семь реакторов на двух атомных электростанциях. Три реактора располагаются на АЭС «Тианж», остальные четыре на АЭС «Дул». В 1993 году доля АЭС в общей энергетике страны составила 60%.

1 октября 1975 года АЭС «Тианж» была введена в работу. Станция располагается на правом берегу реки Маас, в бельгийском округе Тианж. Здесь эксплуатируются три реактора водо-водяного типа. Мощность первого — 962 МВт, второго — 1008 МВт, третьего — 1038 МВт.

Срок эксплуатации этих блоков должен был истечь спустя 30 лет после начала работы. Однако в 2003 году власти приняли закон, согласно которому, срок работы станции увеличили до 40 лет. В 2012 году Бельгия вновь продлила работу первого энергоблока АЭС «Тианж» до 2025 года. Ранее на этой станции произошел ряд инцидентов.