Москва, 9 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Правительство РФ не обсуждает возможность отмены пенсий работающим пенсионерам. Об этом сегодня, 9 сентября, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещания по вопросам охраны труда, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Мы эту тему сейчас не обсуждаем», — сказала она, говоря о возможности отмены пенсий для работающих пенсионеров.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание об охране труда и трудовых отношениях.