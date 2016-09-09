Сочи, Краснодарский край, 9 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Основные тенденции в экономике не выглядят устойчивыми, заявила на банковском форуме в Сочи глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Основные тенденции и в экономике и в динамике цен пока не выглядят однозначными и устойчивыми», — сказала глава ЦБ.

В этой связи, по ее словам, процентные ставки в экономике, в том числе — ключевая ставка, «будут на несколько процентных пунктов превышать инфляцию».

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9 июля Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. Такая ее величина сохраняется с июня 2016 года.