Москва, 9 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В Москве для перевозки пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) выделяют порядка 1,8 тысяч единиц наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс». Движение автобусов, троллейбусов и трамваев запущено по скорректированной модели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

Вблизи станций нового кольца в городе обозначили 176 маршрута."Из них 105 — автобусных, 40 — троллейбусных и 31 — трамвайный маршрут», — уточнили в пресс-службе.

Генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов заявил, что проводится постоянный мониторинг изменений пассажиропотока. В случае необходимости, число единиц наземного общественного транспорта будет увеличено.

Напомним, запуск движения по МЦК запланирован на 10 сентября 2016 года. Пассажирам будут доступны 24 станции, также открыты будут 11 пересадок на метро и 5 на пригородные поезда. Проезд в сентябре по новому кольцу будет бесплатным. Как заявили в пресс-службе департамента транспорта столицы, с 8 сентября для пересадки на новую магистраль работают 179 маршрутов. Расписание скорректировано с учетом расписания прибытия поездов на станции МЦК. Общественный транспорт приходит на остановки с интервалом движения 10 минут.

Согласно планам мэрии, до конца 2016 года откроют все 31 станций МЦК, будет организовано 14 пересадок на метро и 6 на пригородные электрички.