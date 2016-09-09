Красногорск, 9 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Пожар в здании склада в подмосковном Ногинске ликвидирован, на борьбу с огнем потребовалось почти восемь часов, сообщает 9 сентября ГУ МЧС России по Московской области.

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Сообщение о возгорании поступило к дежурным сотрудникам МЧС в 04:26, оперативная группа отправилась по адресу: улица 3-го Интернационала, дом 236. Спустя час пожар был локализован на площади 420 кв.м.

Открытое горение удалось устранить к 8 часам утра, ликвидировать пожар — в 12:15. В операции участвовали 70 человек и 20 единиц техники, пострадавших нет.