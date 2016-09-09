Ставрополь, 9 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум.



Депутат думы Ставрополья от «СР» Кирилл Кузьмин Обращение региональных отделений Ставрополья трех политических партий в ЦИК и Генпрокуратуру

В Ставропольском крае региональные отделения трех партий пожаловались в ЦИК и Генпрокуратуру на вопиющие нарушения во время предвыборной кампании в Думу Пятигорска.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM региональный депутат от «СР» Кирилл Кузьмин, обращения направлены на имя Генерального прокурора России Юрия Чайки и председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой.

«В процессе предвыборной агитации происходят систематические нарушения прав как самих кандидатов в депутаты, так и агитаторов, выступающих от имени кандидатов в депутаты», — говорится в обращении.

В частности, в обращении говорится о случаях нападений на кандидатов в Думу Пятигорска, угрозах их жизни и здоровью, уничтожении агитационных материалов.

Кроме того, авторы обращения указывают на прямое препятствование администрацией Пятигорска проведению предвыборной агитации оппозиционных кандидатов. В частности, есть указание на отказ в проведении публичных мероприятий с участием кандидатов.

«Напрашивается вывод о заранее подготовленном массовом незаконном воздействии на партии и кандидатов в целях срыва ведения предвыборной агитации и подрыва легитимности выборов», — говорится в обращении.

Авторы письма просят глав Генпрокуратуры и ЦИК разобраться в ситуации и защитить права партий и кандидатов.

Под документом подписались уполномоченные представители местных отделений партий «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.

Кузьмин назвал предвыборную кампанию в Пятигорске «жесткой». По его словам, в середине августа там было совершено нападение на кандидата от «СР» во время ведения им агитации. Подполковник запаса разговаривал с людьми и раздавал газеты, когда его внезапно ударил незнакомец по голове. Забрав агитматериалы, нападавший и его приятель скрылись.

Кузьмин также озвучил, что представители партии в Пятигорске более 20 раз получали угрозы в свой адрес. Также там были уничтожены и похищены несколько баннеров с агитацией партии.

Комментируя эту ситуацию, глава крайизбиркома Евгений Демьянов сообщил корреспонденту ИА REGNUM : «У нас нет данных, что в Пятигорске происходит что-то из ряда вон выходящее».

По его словам, авторы обращений в Генпрокуратуру и ЦИК ранее не направляли подобных обращений в территориальную избирательную комиссию Пятигорска и крайизбирком. Вместе с тем, порядок обращений требует именно этого. Сначала о нарушениях надо обращаться в ТИК Пятигорска, а затем, если решением ТИК заявители не удовлетворены, это решение они могут обжаловать в крайизбиркоме.

«Если ЦИК направит нам это обращение партий, оно будет рассматриваться в рабочем порядке», — добавил Демьянов.

В целом, по его словам, во время предвыборной кампании в крайизбирком поступают обращения. Причем, в больших городах, где населения больше, и обращений соответственно больше.

В Пятигорске, по словам главы крайизбиркома, поступали обращения по поводу размещения агитационных материалов. Также рассматривались обращения по поводу отказа в регистрации. Были восстановлены пять кандидатов от партии «Справедливая Россия».

«Такие обращения есть, и они рассматриваются в установленном порядке рабочими группами», — добавил Демьянов.

Напомним, в Ставропольском крае 18 сентября 2016 года состоятся выборы в Госдуму РФ VII созыва. Всего предстоит избрать 450 депутатов, 225 из которых по одномандатным избирательным округам и 225 — по единому федеральному. На территории Ставропольского края выборы пройдут по четырем одномандатным округам: Ставропольский, Невинномысский, Кавминводский и Георгиевский.

В этот же день в крае предстоит выбрать 50 депутатов регионального парламента шестого созыва, 25 из которых пройдут по одномандатным избирательным округам и 25 — по единому краевому избирательному округу.

Местные выборы в крае состоятся в 90 муниципальных образованиях. В том числе по смешанной системе предстоит избрать депутатов крупнейших городов края: Ставрополя, Пятигорска, Железноводска и других.