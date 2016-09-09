Брюссель, 9 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. На собрании председателей Европарламента было принято решение назначить главу фракции Альянса либералов и демократов из Бельгии Гая Верхофстадта представителем парламента в возможных переговорах по выходу Соединенного Королевства из ЕС, сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 сентября, в пресс-службе Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Еврокомиссия назначила Мишеля Барньера своим представителем в переговорах по Brexit. Представитель Европарламента Верхофстадт обязан гарантировать, чтобы председатель парламента и руководители фракции были всесторонне информированы о ходе возможных переговоров, а также помочь подготовить позицию Европарламента на переговорах, активно консультируясь с собранием председателей и Комитетом Европарламента по конституционным делам.

Официальные переговоры по условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС начнутся в том случае, если Лондон официально сообщит о своем решении покинуть ЕС, руководствуясь 50-ой статьей договора ЕС. После того, как участники переговоров подготовят проект условий выхода из ЕС, у Европарламента будет решающий голос по этому вопросу.