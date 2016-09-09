Красноярск, 9 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с участниками XV международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа». «Хочу выразить свое восхищение концертом, открывшим программу юбилейного фестиваля «Азия-Сибирь-Европа», — сказал он. — Для красноярцев каждый фестиваль — это всегда большое событие, одна из высших точек ежегодного музыкального календаря. Он всегда обогащает новыми эмоциями, позволяет формировать поколение новых слушателей, по-настоящему разбирающихся и ценящих камерно-оркестровую музыку».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов с участниками XV международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа»

Эдхам Акбулатов выразил музыкантам искреннюю благодарность за то, что они нашли возможность приехать в город и подарить свое мастерство красноярцам.

Дирижер из Испании Мартин Баеса-Рубио выступает на сцене фестиваля уже в третий раз и отмечает, что каждый музыкальный форум в Красноярске — это уникальная возможность взаимного обмена и обогащения между музыкантами, представляющими различные культурные традиции. «В этом году фестиваль объединил музыкантов из России, Кореи, Японии, Италии, Испании. Все мы говорим на разных языках, но фестиваль стирает эти различия, и мы общаемся на едином языке музыки. И каждый раз это эксперимент, который позволяет черпать новые эмоции и звучание. Для меня всегда большая честь чувствовать тепло красноярской публики», — сказал он.

Знаменитая оперная певица из Италии Габриэлла Сборджи отмечает, что в Красноярске она чувствует себя как дома. «Меня уже давно покорил ваш город, но, бывая здесь, я все-таки стараюсь сохранить в себе итальянку, — говорит Габриэлла Сборджи. — На сцене фестиваля действительно происходит магия объединения совершенно разных техник и жанров. Я очень ценю опыт участия в фестивале «Азия-Сибирь-Европа», и всегда привожу его в пример на других европейских музыкальных событиях».

Продолжая тему расширения географических рамок участников фестиваля, Эдхам Акбулатов шутливо заметил: «Увеличение количества стран-участниц фестиваля ставит перед нами проблему: для общения уже не достаточно одного или двух переводчиков с иностранных языков, необходим синхронный перевод».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска На встрече в мэрии Красноярска

Впервые в Красноярске выступил корейский камерный оркестр из Сеула, отметивший в прошлом году свое 50-летие. «Красноярск стал для нас городом открытий, городом высокой культуры, — признался художественный руководитель, дирижер оркестра Мин Ким. — Сказать, что нам интересно — ничего не сказать. Когда мы вернемся в Корею, то будем рассказывать о фестивале, о вашем прекрасном городе, чтобы в нашей стране он стал самым известным из всех российских мегаполисов».

По-настоящему особенным форум «Азия-Сибирь-Европа» стал для музыканта и композитора из Японии Наоюки Манабэ: в рамках фестиваля состоялась премьера концерта для губного органа сё, написанная специально для выступления в Красноярске.

«Искренне рад, что творчеством я могу внести свою лепту в укрепление отношений между Россией и Японией. Фестиваль в Красноярске для меня — это, прежде всего, рождение новой музыки. Исполняя свою композицию на родине и в других странах, в программке выступления я обязательно буду указывать «сделано в Красноярске», — пообещал Наоюки Манабэ.

Добавим, что впереди красноярцев ждет еще семь концертов фестиваля «Азия-Сибирь-Европа», который продлится до 21 сентября.