Новосибирск, 9 сентября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. С начала года в Новосибирской области цены на продовольственные товары увеличились на 2,3%, непродовольственные — на 4,3%, платные услуги населению — на 4,4%, сводный индекс потребительских цен по региону составил 3,6%, следует из отчета Новосибирскстата. При этом, если сравнивать индекс потребительских цен в августе 2016 года (в процентах к декабрю 2015 года) по всем регионам Сибири, то наибольший рост цен на продовольственные товары отмечается в Томской области (3,4%), а наименьший — в республике Алтай (0,6%); по непродовольственным товарам: 8% в Иркутской области и 2,9% — в Омской области; по платным услугам населению: 7,1% — Омская область, 1,8% — Хакасия; сводный индекс цен: 5% — Иркутская область, 2,1% — Республика Алтай.

White8ManART Гречневая крупа

В Новосибирской области среди продовольственных товаров с начала года больше всего подскочили цены на крупы: гречневую (на 34,4%) и овсяные хлопья «Геркулес» (на 32,2%), хлопья из злаков (на 15,7%). Подорожали также лимоны (на 30,4%) и чеснок (на 27%), жевательная резинка (на 19,5%), кетчуп, оливковое масло (на 18,3%), шоколад (на 15%), мороженое и фруктовые соки (на 13,8%).

На 11−13% выросли цены на сырки творожные, глазированные шоколадом, йогурт, перец черный горошком, солёные и копчёные деликатесы из рыбы, неразделанная мороженая рыба, рыбные консервы, чай, кофе, сахар, конфеты, глазированные шоколадом.

При этом заметное сезонное снижение цен произошло на овощи (на 50,9%): на огурцы (на 76,8%), помидоры (на 69,1%), а также на апельсины (на 17,6%) и виноград (на 15,4%). Кроме этого, дешевле стали говядина, свинина, мясные полуфабрикаты, рис, яйца (на 3−5%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали велосипеды для детей дошкольного возраста (на 27,1%), футбольные мячи (на 20%), роликовые коньки (на 15,8%), а также пелёнки для новорожденных (на 17%), костюмы трикотажные для детей ясельного возраста (на 16,5%), одежда для школы (на 12−16%). Выросли цены на женские закрытые туфли из натуральной кожи (на 16,1%), босоножки (на 14,3%) и мужские полуботинки из искусственной кожи (на 14,3%).

На 10−13% стали дороже школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, мужские костюмы-двойки, ветровки, джинсы, туалетное мыло, зубные щётки, табачные изделия, энергосберегающие лампы.

При этом подешевели смартфоны (на 10,8%), уголь (на 10,2%), кирпич (на 8,9%), телевизоры (на 5,6%), электроплиты (на 4,5%).

Из медицинских товаров стали дороже перевязочные материалы (на 23%), анальгин отечественный, корвалол, ренни, лоперамид, поливитамины без минералов отечественного производства (на 11−15%), а подешевели — линекс (на 13,5%), левомеколь (на 11,1%), индапамид (на 6,2%).

Среди платных услуг, оказываемых населению, больше всего цены выросли на удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 58,5%) и тарифы на услуги пассажирского транспорта: полёт в экономическом классе самолёта (на 58,1%), проезд в поездах дальнего следования (на 24,2%) и в междугородных автобусах (на 11,2%).

Из медицинских услуг цены увеличились на первичный приём к врачу (на 16,2%), физиотерапевтическое лечение (на 10,4%), общий анализ крови (на 8%), а из жилищных услуг — содержание и ремонт жилья для собственников (на 10,3%).

Стало дороже пребывание в санатории (на 13,5%), посещение музеев и выставок (на 11,9%), а также поход в кино (на 9,7%).

Но подешевели годовая стоимость полиса добровольного страхования легковых автомобилей от стандартных рисков (на 6,1%), аренда однокомнатной квартиры (на 5,6%), разговор по сотовой связи (на 4,7%) и занятия на курсах профессионального обучения (на 3,1%).