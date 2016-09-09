Калуга, 9 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги На занятиях в лингвистическом центре

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 8 сентября посетил недавно открывшийся в областном центре офис частной школы иностранных языков.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, глава города осмотрел помещения школы и пообщался с учениками и педагогами.

В школе, дети и взрослые изучают шесть иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и японский, планируется также внедрение программы по изучению китайского языка. В образовательном процессе актвино используются передовые технологии и различные методики обучения: «разговорный клуб», «английский кинотеатр», общение по скайпу с носителями языка и многое другое.

«Городские власти положительно относятся к созданию подобных образовательных центров, — подчеркнул Александр Иванов, — ранее мы уже поддержали ряд проектов по созданию частных детских садов, что в определённой степени помогло решить проблему с обеспечением местами в детских дошкольных учреждениях. Создание негосударственных образовательных учреждений расширяет возможности учащихся, позволяет применять новые методики обучения. Создание лингвистического образовательного центра на сегодняшний день очень актуально для нашего города, это говорит о том, что Калуга — город с развитой экономикой, высоким инвестиционным потенциалом, испытывающий потребность в квалифицированных специалистах по иностранным языкам. Заметно, что в наш город приезжает все больше гостей из-за рубежа, Калуга постепенно становится привлекательным для туризма городом».

«Также следует отметить, что новый офис открыт на первом этаже жилого дома по улице Московской, несколько лет назад в Калуге ощущался переизбыток различных магазинов или питейных заведений в жилых домах, вызывавших неудовольствие жителей. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем образовательные центры будут востребованы значительно больше, чем питейные заведения, и со временем в нашем городе будет появляться всё больше таких школ и учреждений дополнительного образования», — сказал глава Калуги.