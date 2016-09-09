Франция, 9 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Для 800 жителей французской коммуны Сен-Ромен-ан-Вьеннуа, вопрос о том, быть или не быть у них «храму фастфуда», не стоит в принципе. Несогласные с возможностью появления отделения сети McDonald’s собрали 9 тыс. подписей под петицией с требованием предотвратить появление ресторана быстрого питания, сообщает Europe1.

andreas160578 MacDonald’s

«Жители написали письмо, на которое из мэрии не ответили с 15 августа», — отметил представитель инициативной группы граждан Жан-Люк Тома.

«Нас не пригласили на обсуждение этого проекта. Это, тем не менее, не пустяк, она [закусочная] скажется на всем квартале. Там будут жарить на фритюре, будут запахи, отходы, и с ветром все это будет разноситься по нашим виноградникам и соседним домам», — добавил он.

Поэтому они взяли дела в свои и руки и составили электронную и бумажную петиции, которые получили определенную поддержку, собрав более 9 тыс. подписей.

Тем не менее, по словам мэра Алэна Бертрана, он не в силах повлиять на решение о постройке закусочной. Он отмечает, что отделение McDonald's планируется построить на частной территории. Неоднозначное и само отношение у жителей города к возможности появления McDonald's у них по соседству.

«Можно найти много людей, которые за открытие закусочной и которые говорят мне «Кому это помешает?» Они говорят об отходах, бумаге… это вопрос воспитания», — подчеркивает он.