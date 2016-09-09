Москва, 9 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Кремле обеспокоены очередным ядерным испытанием, проведенным Северной Кореей, об этом заявил журналистам 9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Мы серьезно озабочены проведением испытания. Резолюции СБ ООН должны строго выполняться», — отметил глава МИД РФ.

Сергей Лавров добавил, что ситуация станет предметом обсуждения заседании Совбеза ООН. По итогам заседания, отметил Лавров, Пхеньян получит «сильный сигнал» о том, что нужно строго выполнять действующие резолюции. Также глава МИД России собирается обсудить инцидент со своим японским коллегой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Северной Кореи официально заявили о проведении очередного ядерного испытания. Взрыв, мощность которого оценивается в 10 килотонн, был произведен в районе полигона Пангири утром 9 сентября.