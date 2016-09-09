Ставрополь, 9 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Две жительницы Дагестана везли в Россию из Арабских Эмиратов бриллианты. Попытку провезти через границу РФ контрабанду на сумму более 40 млн рублей пресекли сотрудники Минераловодской таможни, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе таможенного органа.

ColiN00B Бриллиант

Одна из женщин пыталась пронести в чемодане 223 грамма драгоценностей. Она выбрала «зеленый коридор» при прохождении таможни, заявив тем самым об отсутствии у нее товаров и суммы валюты, которые необходимо декларировать в обязательном порядке. Однако камера досмотрового аппарата показала подозрительные «затемнения» в ее чемодане, которые при досмотре оказались бриллиантами, упакованными в небольшие полиэтиленовые пакеты и спрятанные среди одежды.

Другая задержанная жительница Дагестана, прилетевшая из Дубая через две недели после первого случая, подошла к провозу драгоценностей более креативно — она спрятала бриллианты весом 207 граммов в финиках и в косметическом креме.

Общая сумма, на которую были изъяты драгоценные камни, составила 40 млн 249 тысяч рублей. Обе задержанные, по их словам, везли бриллианты для личных целей.

Согласно закону, за контрабанду драгоценных камней нарушительницы могут поплатиться свободой на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.