Москва, 9 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Москве завершили основные ремонтные работы на Кремлевской набережной. Как сообщает официальный портал мэрии столицы, открыто движение для автомобилистов и пешеходов. Ремонт набережной проводили в рамках городской программы благоустройства «Моя улица».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Так, все воздушные коммуникации убраны под землю, тротуары расширены до 3,2 метра, заменили асфальт на проезжей части, пешеходную зону вымостили гранитной плиткой. При этом количество полос осталось прежним.

В пресс-службе департамента капитального ремонта города добавили, что осенью 2016 года запланировано озеленение Кремлевской набережной. Также установят навигационные стелы с картами местности и точками доступа к бесплатному Wi-Fi.

Напомним, в марте 2016 года власти Москвы объявили конкурс на поиск подрядчика благоустройства Кремлевской набережной и ряда улиц в центре столицы. Согласно опубликованным на портале госзакупок документам, начальная стоимость контракта составляла 2,6 миллиарда рублей.