Москва, 9 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Предложения ЦБ о разделении банковской лицензии на универсальную и ограниченную будут иметь негативные последствия для банковской индустрии. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, комментируя намерения ЦБ внести коррективы в концепцию регулирования банков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Безусловно, подобная инициатива не пройдет незамеченной для банковской индустрии и, к сожалению, в плохом смысле. Универсальную лицензию получат только крупные государственные банки, которые, говоря объективно, и так не испытывают серьезных проблем с заемной ликвидностью. А вот банки поменьше, которым перепадет ограниченная, потеряют еще больше очков инвестиционной привлекательности», — считает эксперт.

ЦБ, возможно, и упростил процедуру отчетности и механизмы регулирования для отдельных банков, но точно не оценил реакцию рядовых кредиторов, которым будет очень непросто объяснить, что их банк настолько мал, что не требует тотальной регуляции, поясняет Деев. «Полагаю, перетока вкладов в звенья повыше не избежать», — предположил эксперт.

Согласно новой концепции банковского регулирования, которую планируется ввести с 2018 года, кредитные организации будут будут разделены на 2 категории — с универсальной и ограниченной лицензией, сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов в кулуарах международного банковского форума в Сочи.

В категорию банков с ограниченными лицензиями попадут кредитные организации с капиталом менее 1 млрд рублей, банки с капиталом от 1 млрд до 3 млрд рублей смогут сами выбрать свой статус, а вот банки с капиталом выше 3 млрд будут регулироваться как универсальные. Банки с ограниченными лицензиями будут иметь право на ограниченный набор операций: в частности, предполагается, что они не могут работать с нерезидентами, а межбанковские операции смогут проводить только через контрагента. При этом требования ЦБ к ним будут мягче, чем к банкам с универсальной лицензией, пишет РБК.