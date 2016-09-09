Владивосток, 9 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В Приморском крае продолжают восстанавливать электролинии, телефонную и интернет-связь. До сих пор без связи остаются 11 населенных пунктов. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информатизации и телекоммуникаций, жители пострадавших от стихии муниципалитетов, будут обеспечены качественной связью всех видов с 15 сентября.

allispossible.org.uk Электросеть

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«На сегодняшний день в большинстве районов связь восстановлена. Есть территории, где Интернет еще не такой скоростной, как хотелось бы, но специалисты работают и должно всё наладиться. Для стабильного сигнала мы установим спутниковые тарелки в Ольгинском и Тернейском районах, в Дальнегорске», — пояснил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников.

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По словам специалистов, закуплено 40 спутниковых телефонов для муниципалитетов, отрезанных от транспортного сообщения. Это Ольгинский, Лазовский, Тернейский, Кавалеровский, Красноармейский, Кировский Яковлевский, Дальнереческий районы и Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

«До 15 сентября связь к крае будет восстановлена полностью», — заверили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье режим чрезвычайной ситуации введен в 18 муниципалитетах — сразу два тайфуна обрушились на регион. Президент Владимир Путин поручил направить в Приморье 1,2 миллиарда рублей, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — ещё 718 миллионов рублей. Кроме того, из соседних регионов в Приморье продолжает поступать гуманитарная помощь.

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