Москва, 9 сентября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Опыт общественно-политической деятельности и понимание специфики жизни в регионах позволит новому детскому омбудсмену Анне Кузнецовой добиться значительных успехов на новом посту. Об этом 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Дети на прогулке. Аркадий Пластов. 1950

«Я поддерживаю (решение), потому что сам являюсь многодетным отцом. Я понимаю, насколько сложно быть многодетной матерью, сочетать активную семейную, общественную политическую жизнь — надо сказать, на это еще нужно найти в себе силы и время», — отметил Гриб.

«И конечно это тот человек, который понимает (свою работу). Она не из Москвы и не из Петербурга, а из глубины нашей родины России, и она понимает проблемы простых российских семей, многодетных семей не на уровне столичных городов, а на уровне наших регионов, что вдвойне ценно», — подчеркнул первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ.

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Наконец, у Кузнецовой есть опыт общественно-политической деятельности, есть опыт защиты прав семей, подчеркнул он. «Она создала Ассоциацию в защиту прав семей. И когда человек может быть не такой публичный, но когда он глубоко в теме, и не из Петебурга и Москвы, то при поддержке Общественной палаты, Федеральной палаты адвокатов, нашего гражданского общества и государства она будет успешна на этом посту. Естественно, на первых этапах ей нужно максимально помочь», — отметил Гриб.

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Напомним, что 9 сентября президент России Владимир Путин своим указом назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.