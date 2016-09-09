Москва, 9 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Военнослужащим, уволенным с военной службы по ряду оснований и затем восстановленным на ней, предлагается дать возможность в полной мере участвовать в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

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Сейчас законом предусмотрено восстановление накоплений для жилищного обеспечения военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам и в дальнейшем заключившим новые контракты о прохождении военной службы. В тоже время для тех военнослужащих, которые были уволены из вооруженных сил по другим основаниям и затем восстановлены, накопления для жилищного обеспечения, начисленные за период военной службы до увольнения, при заключении нового контракта не восстанавливаются.

В связи с этим законопроект предусматривает восстановление накоплений для тех военнослужащих, которые ранее были уволены из вооруженных сил по таким основаниям, как прекращение военной службы в период ее приостановления, в связи с существенным или систематическим нарушением условий контракта, в связи с наделением военнослужащих полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ либо врио на этих на должностях, избрание либо назначение членом Совета Федерации, избранием депутатом Госдумы, региональным или муниципальным депутатом, а также по заключению аттестационной комиссии по собственному желанию при наличии у военнослужащих уважительных причин. Такие нормы необходимы для исключения «ущемления прав военнослужащих», полагают в правительстве РФ.

Кроме того, законопроект вносит уточнения по начислению процентов при возврате средств целевого жилищного займа. Уволенным и восстановленным по перечисленным основаниям военнослужащим накопления восстанавливаются в полном объеме. Задолженность по целевому жилищному займу, подлежащая погашению военнослужащими за счет собственных средств, не возникает. «В связи с этим начислять им проценты по графику погашения целевого жилищного займа некорректно. При этом суммы процентов, полученные от участников НИС в погашение задолженности по целевому жилищному займу, в соответствии с законом в доход федерального бюджета не направляются. Эти суммы распределяются по именным накопительным счетам всех других участников НИС пропорционально остатку накоплений на их именных счетах», — отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

Такой подход позволяет «справедливо снизить долговую нагрузку на военнослужащих и будет способствовать возврату средств целевого жилищного займа в федеральный бюджет теми из них, которые не заключат в дальнейшем новые контракты о прохождении военной службы», отмечают в правительстве.