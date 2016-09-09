Вильнюс, 9 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Парадокс цен в Литве продолжается: статистика фиксирует снижение цен, но расходы на ежедневные товары и услуги растут как на «дрожжах», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 сентября. Правда, самый быстрый рост средней брутто-зарплаты в странах Прибалтики согласно официальной статистики, понемногу останавливающиеся рынки сырья могут быстро ввинтить спираль, и тогда потребители Литвы с лихвой ощутят все «преимущества» эстафеты по увеличения минимальной зарплаты, отмечают литовские экономисты.

silaosoznania.ru Дрожжи

«Хотя за месяц индекс потребительских цен сократился на 0,5%, похоже, что месячную дефляцию осенью заменит скачок цен: закончится сезонная распродажа одежды и обуви, понемногу будут дорожать продукты питания, цены на услуги полезут вверх. Средняя годовая инфляция последовательно растет, и в августе достигала 0,4%. По сравнению с августом прошлого года, цены в Литве подскочили на 0,8%. Больше всего на такой достаточно быстрый в контексте Европы рост цен повлияли растущие тарифы на услуги. Примерно на 6% подорожали услуги в сферах отдыха, культуры и общепита. На 3−4% выросли цены на медицинские и образовательные услуги. Инфляция услуг, которую в последнее время подкармливали растущие издержки работы, все больше «компенсирует» более дешевую энергию», — утверждает старший экономист литовского отделения норвежско-немецкого банка DNB Екатерина Рояка.

По её словам, потребители также чувствуют назревающие перемены — согласно результатам опроса, в течение трех месяцев подряд увеличивается число людей, считающих, что рост цен будет ускоряться. Пока что инфляция в Литве растет из-за осуществляемой политики и конвергенции цен. «Если за отдельные товары мы уже сегодня платим столько же, сколько другие европейцы, то услуги все еще примерно в два раза дешевле, чем в других странах ЕС. Так что услугам еще есть, куда расти — это зависит от фантазии политиков (пока минимальная зарплата является политическим инструментом), от производительности труда жителей и от стремления покупать более дорогие услуги», — отмечает эксперт.

Если росту средних цен будет способствовать и подорожание энергетических источников и другого сырья, тогда потребительские цены на рынке могут подскочить еще больше. Правда, вероятность инфляции в еврозоне остается низкой, поскольку экономика движется намного медленнее, чем прогнозировалось, говорит Рояка.

«Этот фактор отчасти может остановить инфляционные процессы в Литве. С другой стороны, если в еврозоне настанет застой, нельзя надеяться на значительные изменения в осуществляемой денежной политике. Это означает, что процентная ставка останется низкой, и инфляция в Литве, которая будет более быстрой, чем в еврозоне, все больше будет «штрафовать» вкладчиков, поскольку их вклады и все сбережения понемногу начнут терять свою цену, а также потребителей, потому что рост реальной зарплаты замедлится. Тогда пострадают основной двигатель роста хозяйства — внутреннее потребление. Так что инфляция в 2%, о которой мечтал Европейский центральный банк, принесет сейчас Литве больше проблем, чем пользы», — заключила она.