Вильнюс, 9 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Посол Литвы в Китае Ина Марчюлёните проинформировала директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы страны Йонаса Милюса об уже намеченных на 2016 год аудитах китайских экспертов в Литве, сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 сентября, в Государственной продовольственно-ветеринарной службе. Аудит станет следующим шагом в переговорах по поводу предоставления разрешения литовским предприятиям экспортировать в Китай говядину и корм для животных.

sk.ru Молоко

Переговоры по поводу ветеринарных требований и согласования документов с ответственными учреждениями Китая начались в 2015 году.

Соглашения по поводу разрешения на экспорт основываются на принципах взаимного доверия, поэтому китайские эксперты во время аудита больше всего внимания будут уделять тому, соответствует ли осуществляемый в Литве государственный продовольственно-ветеринарный контроль применяемым в Китае стандартам и требованиям, эффективно ли в Литве работает система контроля над качеством и безопасностью продуктов питания. Кроме того, будет оценена подготовка литовских предприятий, желающих экспортировать свою продукцию.

По словам директора ветслужбы Милюса, трудно прогнозировать, сколько времени займут переговоры и когда будут приняты окончательные решения. Милюс утверждает, что это зависит от множества обстоятельств, но Литва заинтересована в том, чтобы процесс прошел как можно слаженнее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спустя пяти лет переговоров большинству литовских молочных производителям Пекин выдал лицензии на экспорт молочных продуктов в Китай.