Испания, 9 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли 9 сентября в результате железнодорожной аварии, произошедшей на северо-западе Испании, сообщает El Pais.

allenrobert Авария на железной дороге

По сведениям, полученным от компании Adif, под контролем которой находится железнодорожная инфраструктура, следовавший в Португалию поезд сошел c рельсов поблизости от испанского города Понтеведра. Погибли по меньшей мере два человека, ранения получили девять человек.

Спасательные службы продолжают работы на месте происшествия. Большинство из 60 находившихся в поезде пассажиров покинули место происшествия самостоятельно.

Как отметили в управлении национальной сети железных дорог Португалии Comboios Portugal, причины, по которым поезд, следовавший из испанского города Виго в португальский Порту, сошел с рельсов, на данный момент неизвестны.