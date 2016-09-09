Красногорск, 9 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Пловцу Вячеславу Емельянцеву удалось преодолеть мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 100 м. Спортсмен выступал на Всероссийских соревнованиях по летним видам спорта, включённым в программу Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает 9 сентября «Чемпионат».

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Результат Емельянцева, выступающего в классе S14, составил 58,96 секунды. Официальный мировой рекорд в плавании 100-метровки на спине в этом классе составляет 59,26 секунды. Его установил сам же Емельянцев 19 июля 2015 года в британском Глазго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Подмосковье открылись альтернативные соревнования для параолимпийской сборной России, отстраненной от Игр в Рио-де-Жанейро. Мероприятие завершится 10 сентября, в рамках игр будут разыграны медали в семи видах спорта, по 11 дисциплинам состоятся турниры.