Севастополь, 9 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило выделение средств из Резервного фонда правительства на оплату охранных услуг казачьими организациями при проведении байк-шоу. Решение принято на заседании правительства 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Казак (фрагмент). 1893

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента общественных коммуникаций Григорий Буйлов, казачьи общества Севастополя были привлечены к охране общественного порядка во время проведения байк-шоу 12−13 августа на основании отдельного поручения врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

Как сообщало ИА REGNUM, при распределении средств городского бюджета, законодательное собрание отказалось финансировать мероприятия программы казачьих организаций. Стоимость программы оценивалась в 15 млн рублей, охранные услуги — 195 тыс. рублей.