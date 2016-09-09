Рыбинск, Ярославская область, 9 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Депутат Муниципального совета города Рыбинска Ярославской области Игорь Палочкин, оказавшийся в центре громкого скандала, не будет исключен из партии «Единая Россия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Муниципальном совете Рыбинска, такое решение было принято 8 сентября на заседании политсовета Рыбинского отделения «ЕР».

кадр из видеозаписи эвакуации

Об инциденте, получившем широкий общественный резонанс, стало известно из соцсетей. Видеозапись произошедшего опубликовал на своей странице один из пользователей Facebook. Судя по всему, депутат решил наказать свою соседку, поставившую машину на его парковочное место.

«Инцидент произошёл в Рыбинске, на Приборостроителей д. 40. Депутат Палочкин, он же владелец «Дружбы» (сеть магазинов), сосед девушки с автомобилем. Ночью пришел к ней с требованием убрать машину, т. к к нему приехали родственники. Девушка ответила отказом. Утром у нее уже были проколоты 4 колеса. Палочкин вызвал эвакуатор и вместе с девушкой, что законом запрещено, переставил авто на газон, где детская площадка», — поясняет автор поста в комментарии к видеозаписи.

Сюжет об этом инциденте показал телеканал НТВ, он активно обсуждается в социальных сетях за пределами Рыбинска.

Игорь Палочкин является членом Рыбинского и регионального политсоветов «Единой России». Рассмотрение вопроса о его исключении из рядов партии было инициировано самими единороссами. Однако, по словам другого председателя Муниципального Совета Константина Долгова, «за» проголосовали лишь 9 человек, тогда как для принятия решения требовалось 13 голосов.

Константин Долгов отказался сообщить, поддержал, но исключение коллеги или нет. Однако отметил, что отрицательно относится к ситуации, ставшей причиной скандала.