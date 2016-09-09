Чита, 9 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Ситуация с возможным введением прогрессивной шкалы подоходного налога находится в поле зрения правительства. Об этом 9 сентября в ходе совещания по проблемам охраны труда заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

«Тематика прогрессивного налогообложения доходов находится все время в поле зрения, по ней идут дискуссии и естественно эти дискуссии должны быть продолжены», — сказал Медведев.

По его словам, в ближайшее время конкретных решений принято не будет: «Мы сейчас никаких решений не принимаем на эту тему, но, тем не менее, все равно эти обсуждения будут».

Напомним, прогрессивная шкала налогообложения НДФЛ уже вводилась в РФ в начале становления налоговой системы в новейшей истории страны. После этого, «с целью повышения собираемости налога» был произведён переход к плоской шкале.