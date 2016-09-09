Нарьян-Мар, 9 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. На поставку дров для лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, из бюджета Ненецкого автономного округа в этом году выделено 9,1 млн рублей.

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На заседании администрации НАО утверждены населённые пункты, куда в начале осени будет доставлено твёрдое топливо. Это Нарьян-Мар, посёлки Бугрино, Нельмин Нос, Хонгурей, Индига, Красное, Каратайка, Варнек, вахтовый посёлок Варандей, сёла Коткино и Ома. Всего запланирована поставка 1 545 м3 дров, пишет nao24.ru.

В 2016 году механизм субсидирования этой меры соцподдержки коренных малочисленных народов Севера несколько изменился. Прежде дрова поставлялись в сёла округа, складировались, и на этом контроль государства за целевым характером субсидии, как правило, заканчивался. В результате дрова зачастую использовались местными жителями, ведущими оседлый образ жизни, сельхозкооперативами, в том числе финансово успешными, и т.п. До кочевников, особенно до удалённых семейно-родовых общин, часть топлива так и не доходила.

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Теперь помощь становится более адресной. Администрации Заполярного района НАО в этом году было предложено сначала выяснить реальный спрос тундровиков на дрова. Кочевники прислали районным властям заявки. Все они будут удовлетворены. Отталкиваясь от этого, стали понятны и объёмы поставок, которые оказались почти в 1,6 раза ниже прошлогоднего, и выделяемая сумма, и число чумов, которые грядущей зимой будут отапливаться благодаря бюджетной поддержке.

Таких чумов, к слову, 103. Два десятка из них расположены неподалёку от Нарьян-Мара, по 18 — вблизи Омы и Варандея, 12 — возле Нельмина Носа, 9 — в районе Каратайки, 8 — на острове Колгуев. В этих чумах суммарно проживает 618 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки НАО к зиме юридическим лицам в регионе выделено 16,3 млн окружных средств. Сюда входят субсидии на транспортные расходы, а также компенсации недополученных доходов предприятиям, обеспечивающим жителей НАО теплом, горячей и холодной водой.