Махачкала, 9 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Родители дагестанских школьников жалуются на то, что им самим приходится покупать многие учебники. В Министерстве образования ссылаются на муниципалитеты, а на местах сообщают, что на это не хватает денег, передает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

Наибольшее количество жалоб на отсутствие учебников поступают в Махачкале. Как сообщили в администрации города, на официальные страницы главы города в социальных сетях поступают многочисленные жалобы на нехватку учебников, вследствие чего родителям самим приходится покупать их. В Министерстве образования и науки РД отмечают, что для учащихся 1-х и 6-х классов закуплены учебники на сумму 237 млн рублей. Учащиеся 2−5 классов обеспечиваются учебниками, купленными в предыдущие годы. А для 7−11 классов учебники должны выдаваться из библиотечных фондов образовательных организаций. Таким образом, обеспеченность учебной литературой составляет:

1−4 классы — 91%;

5 классы — 83%;

6 классы — 100%;

7−11 классы — 30%.

В министерстве также сообщили, что учебная литература для учащихся 7−11 классов не обновлялась с 2000 года. Дело в том, что обязательства по обеспечению школ учебниками отданы муниципалитетам, а те зачастую ссылаются на отсутствие денег. Возложенные на региональные власти обязательства не исполнены, и из дагестанского бюджета эта статья расходов не профинансирована.

Отметим, что подобная проблема в Дагестане возникала и в прошлом году. Вопрос этот прозвучал в ходе прямого эфира главы Дагестана с населением. Отвечая на вопрос, министр образования и науки РД Шахабас Шахов сказал, что проблема будет решена. А глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что если проблема не исчезнет, «исчезнет сам министр».