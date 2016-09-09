Токио, 9 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Компания BMW отозвала 110 тыс. автомобилей в Японии в связи с технической неисправностью подушек безопасности, произведенных японской компанией Takata Corp, сообщает 9 сентября Reuters.

StockSnap Автомобиль BMW

Немецкий автопроизводитель отозвал 44 модели автомобилей, включая хэтчбек 116i, 118i и седан 320i, для замены подушек безопасности переднего пассажирского места. BMW отозвала модели, произведенные в период между 2004 и 2012 годами.

Напомним, что в мае 2016 года Министерство Транспорта Японии отозвало 7 млн автомобилей, на которых были установлены подушки безопасности компании Takata Corp.