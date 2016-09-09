Хельсинки, 9 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. 6-летняя девочка Лаура Хонканиеми, живущая с родителями в городе Вантаа, написала необычное письмо президенту Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Корзухин Алексей. Девочка. 1877

«Лаура Хонканиеми в письме предложила президенту Финляндии Саули Ниинисте переехать из дворца в ее квартиру», — говорится в сообщении.

В своем послании девочка объяснила, что хочет стать королевой, но для этого ей нужен настоящий дворец. Ребенок предложил главе государства переехать в квартиру в пригороде Хельсинки, а в обмен предоставить ей право на проживание в президентском дворце.

Президент Ниинисте ответил на послание девочки в четверг, 8 сентября. В официальном письме было сказано, что глава государства не может заключить подобную сделку, потому что сам пользуется дворцом и резиденцией Мянтюниеми временно.