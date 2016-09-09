Ярославль, 9 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. 10 сентября в Ярославле состоится Всероссийский праздник трезвости. об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его организатор Петр Губочкин. В программе мероприятия — массовый забег и традиционные русские народные забавы.

«До революции такой праздник уже существовал, он был приурочен к дню усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября. В этот день в стране закрывались все винные лавки. Мы решили возродить этот праздник и показать, что трезвость — это весело, а семейный отдых — это трезвый отдых. Трезвость естественна, но ее надо наполнить полноценным содержанием», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Петр Губочкин.

Праздник начнется в 12.00 у памятника поэту Некрасову на Волжской набережной, там состоится его открытие и массовая пробежка участников до Казанской часовни. День трезвости продолжится на пляже на берегу реки Которосли, где участники будут водить хороводы, петь русские песни, соревноваться в подъеме гирь. В программе также кулачные бои и перетягивание каната.

Организаторы ожидают, что в празднике примут участие от 100 до 300 человек.