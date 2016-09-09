Чита, 9 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Все возникшие разногласия по единовременным выплатам пенсионерам должны быть устранены в течение суток. Об этом 9 сентября в ходе совещания по проблемам охраны труда заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, многие пенсионеры продолжают работать даже после достижения пенсионного возраста.

Медведев напомнил о решении от 23 августа о единовременной выплате для пенсионеров в размере пяти тысяч рублей, в том числе и работающим.

Глава правительства попросил главу Минтруда доложить о ходе подготовки законопроекта. В свою очередь, Максим Топилин рассказал, что законопроект подготовлен и согласован со всеми министерствами и ведомствами, однако по нему существуют разногласия с Минфином.

«Все разночтения нужно снять в суточный срок и больше к этому не возвращаться. Рассмотрим на ближайшем совещании правительства, чтобы никаких проволочек не было», — сказал Медведев.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал не отменять практику индексации пенсий.

«Что касается последующих индексаций, то мы будем выходить на полноформатную индексацию. В полном объёме от роста цен мы планируем проиндексировать пенсии. То есть, пять тысяч единовременной выплаты плюс полная индексация в 2017 году», — сказал Путин.