Улан-Удэ, 9 сентября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Правительство РФ разработает особый порядок передачи ОЭЗ «Байкальская гавань» в собственность Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

travel-siberia.ru Байкальская гавань

Уточняется, что это решение было принято в ходе встречи главы Бурятии Вячеслава Наговицына с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который в сентябре посетил регион с официальным визитом.

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Правительство РФ реформирует систему управления особыми экономическими зонами. Минэкономразвития предложило регионам механизмы завершения проектов по созданию ОЭЗ. Первый механизм — это передача части полномочий субъекту РФ. Наговицын рассказал Медведеву, что из 24 млрд рублей планируемых бюджетных инвестиций в ОЭЗ «Байкальская гавань» инвестировано лишь 4,2 млрд рублей: «Бурятия не в состоянии принять на себя обязательства в рамках соглашения завершить проект в обозначенные сроки с выходом на установленные индикаторы».

В правительстве республики уточнили, что второй механизм заключается в ликвидации ОЭЗ и передаче земельных участков и инфраструктуры субъекту РФ. Однако, по словам главы Бурятии, ликвидация ОЭЗ по схеме Минэкономразвития России «приведет к полной потере самой идеи реализации когда-либо инвестиционного проекта «Байкальская гавань». Это связано с тем, что «Байкальская гавань» имеет «присущие только ей особенности». Земельные участки ОЭЗ находятся внутри Центральной экологической зоны озера Байкал, строительство объектов на которой разрешено только на территории ОЭЗ федерального типа, уточнил Наговицын.

Он попросил премьер-министра России дать поручение при принятии решения о ликвидации «Байкальской гавани» разработать особый порядок передачи в собственность республики земельных участков и построенной на них инфраструктуры. По словам главы региона, этот особый порядок позволит Бурятии самостоятельно завершить проект с привлечением частных инвестиций.

Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития РФ проработать такой специальный порядок, подытожили в правительстве Бурятии.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне текущего года власти Бурятии заявили, что республика готова на передачу полномочий по управлению ОЭЗ. «Реализация и развитие ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», безусловно, будут продолжены», — подчеркнули в Минэкономики Бурятии.

В августе первый замминистра экономики Бурятии Тимур Будаев сообщил, что обязательства, которые взяли на себя резиденты «Байкальской гавани», выполнены на 7%.