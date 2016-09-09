Вологда, 9 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Вологодской области установились рекордно низкие за последние годы цены на недвижимость. По итогам первого полугодия средняя цена за квадратный метр опустилась до отметки в 38,6 тысячи рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате. Снижение с начала года, по данным Северо-Западной палаты недвижимости, по большинству объектов составило порядка 10%. Особенно «просел» сегмент вторичного жилья и сегмент квартир премиум-класса.

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«Весь этот год мы фиксируем очень сильное падение количества сделок на рынке. Причин много: с одной стороны, падает покупательская способность населения, с другой — люди, которые имеют деньги, выжидают, что будет с рынком недвижимости в ближайшее время. Несмотря на то, что цены серьезно упали, можно ждать и дальнейшего снижения стоимости квадратного метра. Думаю, что речь может идти и о снижении на очередные 10%», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM президент Северо-Западной палаты недвижимости Юрий Румянцев.

Как признаются специалисты, на рынок в ближайшее время будут влиять многие факторы. Во-первых, у застройщиков области скопилось очень большое количество нераспроданных квартир. Рано или поздно строителям придется реализовывать недвижимость, и это обязательно приведет к корректировке цен в пользу клиента. Во-вторых, на вторичном рынке большое количество предложений, где ожидание реализации квартиры продавцов с начала года выросло почти до полугода.

Большего падения цен удастся избежать, так как существуют определенные факторы готовые сработать на оживление. В основном, это — растущий спрос на ипотечные кредиты на Вологодчине. По данным ЦБ, объем предоставленных с начала года ипотечных жилищных кредитов вырос на 39,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На банковском рынке фиксируется снижение ставок по займам. Сейчас средняя ставка вернулась к показателям марта 2016 года и составляет 12,82%. Кроме того, банкам приходится снижать и требования к заемщикам. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, если семейный доход в 2015 году для безпроблемного получения ипотечного кредита на Вологодчине должен был составлять 58,2 тысячи рублей, то теперь к осени 2016-го он снизился сразу на четыре тысячи — до 54 тысяч рублей.