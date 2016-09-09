Москва, 9 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность Уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову — мать шестерых детей, ранее возглавлявшую Ассоциацию организаций в защиту семьи и пензенский исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Dmitry Rozhkov Павел Астахов

Бывший детский обмудсмен Павел Астахов, освобожденный от должности президентским указом, в своем Instagram поздравил Анну Кузнецову с назначением, назвав ее очень достойным человеком. «Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента», — написал Астахов.

Кузнецова свое назначение комментировать не стала, сказав ТАСС, что сейчас это делать еще рано. «Рассматривались многие варианты, в том числе поступали и мне, и другим людям», — сказала новый детский обмудсмен.

По словам главы Совета по правам человека Михаила Федотова, президиум совета предложил президенту РФ три кандидатуры: члена СПЧ Елизавету Глинку (Доктор Лиза), члена Общественной палаты Елену Тополеву-Солдунову и секретаря СПЧ Яну Лантратову.

Напомним, Ассоциация организаций по защите семьи (АОЗС), которую возглавляла Кузнецова, была создана в начале 2015 года. Организационную и финансовую поддержку АОЗС осуществляют Фонд Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного, Фонд целевого капитала «Истоки», Благотворительный фонд святителя Василия Великого.