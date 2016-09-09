Шанхай, Китай, 9 сентября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Исследователи из университета Цзяотун и группа врачей из Центральной больницы Шанхая разработали новый способ уничтожения раковых клеток. В настоящее время новый вид терапии проходит испытания.

scienceblog.ru Раковые клетки

Традиционными способами лечения онкологических заболеваний являются хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. Первый способ лечения не всегда применим из-за зависимости от расположения раковой опухоли. Второй и третий способы лечения могут привести к повреждению внутренних органов и нарушению их функционирования. Новая методика, разработанная китайскими исследователями, полностью безопасна для пациента, пишет «Сина синьвэнь».

Метод, разработанный в Шанхае, заключается в уничтожении раковых клеток путем резкого замораживания и последующего нагревания замороженных клеток электромагнитными волнами.

По словам медиков, данный вид вмешательства наименее опасен для пациента и имеет большой потенциал в процессе лечения онкологических заболеваний. К настоящему моменту данный способ лечения испробован на 13 добровольцах. Как отмечают специалисты, все они не пострадали и прекрасно себя чувствуют. Состояние их здоровья постепенно улучшается.