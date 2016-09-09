Таллин, 9 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Эстония и Польша едины в своем понимании общеевропейских ценностей и актуальных вопросов безопасности, членства в НАТО, взаимоотношений с Россией и ситуации на Украине. Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 сентября, сообщили в Министерстве обороны Эстонии со ссылкой на главу ведомства, члена Социал-демократической партии Ханнеса Хансо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Выступая на международном экономическом форуме в Крынице (Польша), он подчеркнул, что все вопросы безопасности для стран Восточной Европы разрешаются членством в НАТО и консенсусом в том, что внешние рубежи альянса и его территориальную целостность необходимо защищать совместными усилиями.

По его словам, подобное понимание было продемонстрировано на недавнем Саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года. Хансо также отметил особую роль Польши в обеспечении безопасности в регионе Балтийского моря и Центральной Европы, а также в политическом союзе стран «Вышеградской группы» и Евросоюза в целом.

«У нас полное взаимопонимание с Польшей по вопросам безопасности, как в отношении присутствия союзников в нашем регионе, так и вопросов, связанных с Россией и Украиной», — заявил министр обороны Эстонии. Он убежден, что не может идти речь о переоценке решения по санкциям против России: «Эстония и Польша поддерживают продолжение санкций до полного восстановления территориальной целостности Украины».

Сообщается, что Экономический форум в Крынице проходит с 1991 года. На нем представители Центральной и Восточной Европы обсуждают основные политико-экономические вопросы, а также взаимодействие с госструктурами научного сообщества и бизнеса.