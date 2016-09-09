Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Жители Сахалинской области не обременяют себя хождением по избиркомам и жалобы на предвыборную агитацию прямиком отправляют в прессу, а мэр островной столицы признался в неопытности.

Mariposa Почтовые ящики

Есть такая профессия — округ зачищать

Жители Южно-Сахалинска пожаловались в редакцию популярного на острове издания «65Media» на то, что неизвестные изымают из почтовых ящиков горожан агитационную печатную продукцию.

Избиратели 9 микрорайона, а это самый центр столицы, сообщили журналистам, что неизвестные буквально прочесывают подъезды жилых домов, вытаскивают агитационные газеты и листовки, и уносят их в неизвестном направлении. Назвать себя, объяснить, кто и зачем их послал, «чистильщики» отказываются. Сообщили лишь, что «им сказали ходить и собирать газеты обратно».

В распоряжении издания есть фотодоказательства деятельности неизвестных чистильщиков.

«О «зачистке» нам сообщили коммунисты. 9-й микрорайон — это 19-й избирательный округ, там проходят дополнительные выборы в городскую думу Южно-Сахалинска. Думаю, это отголоски борьбы за кресла именно в городской парламент», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM коллега из СМИ Алексей Лукашевич.

«Зачистка — далеко не новый элемент предвыборной борьбы. Каждый уважающий себя штаб имеет группы, занимающиеся зачисткой округов от агитационной продукции конкурентов. Это очень распространенное явление. Но это, разумеется, требует денег. Часто такую технологию могут использовать для понижения явки. Но в данном случае, я не думаю, что это имеет место быть. На Сахалине, по моим наблюдениям, очень плотно распространена наружная реклама. Кампания проходит спокойно, даже инертно. Явка на избирательные участки будет, скорее всего, ниже обычной. Это связано с тем, что оппозиционные партии не использовали свои возможности, ссылаясь на отсутствие денег. Нет денег — есть социальные сети. А в социальных сетях, где находится до 60% избирателей, никого нет. Победит, как всегда, тот, кто сумеет завоевать доверие избирателей», — считает политолог, директор Дальневосточного консалтингового центра, доцент кафедры политических процессов ДВФУ Петр Ханас.

По информации политолога, изымать агитационную продукцию могут и официально, если она изготовлена или размещена с нарушениями:

«В регионах по этому поводу издаются соответствующие постановления. Если избиркомы фиксируют появление агитационных материалов, запрещенных к распространению, их могут изымать», — уточнил Петр Ханас.

В городском избиркоме Южно-Сахалинска о запрещенной к распространению агитпродукции ничего не слышали: «У нас все идет в соответствии с планом. Проведен семинар, выданы открепительные удостоверения. Информации о нарушениях на сегодняшний день у нас нет. По почтовым ящикам избирком распространяет только индивидуальные приглашения на выборы. У нас сформировано 9 избирательных участков для проведения дополнительных выборов в городскую думу. Никаких жалоб к нам не поступало. Возможно, это какая-то борьба кандидатов», — сообщила заместитель председателя южно-сахалинского избиркома Марина Андриянова.

Не поступало жалоб и в областной избирком.

«У нас подготовка к выборам в Государственную думу РФ проходит вполне спокойно, никаких жалоб, все в соответствии с действующим законодательством», сообщил заместитель председателя областного избиркома Сергей Советников.

Получается, что жалоба на зачистку округа, с фотографиями, на которых неизвестные молодые люди, одетые в яркие желтые куртки, утаскивают от жилых домов кипы агитационных газет, миновала избиркомы, которые являются первой инстанцией для жалоб на нарушения выборного законодательства. Зато прямиком угодила к журналистам.

Мэр Южно-Сахалинска «молод и неопытен»

Еще одно сахалинское издание, «SAKHALIN.INFO», вежливо удивилось тому, как прошла первая осенняя сессия Сахалинской областной думы.

Издание отмечает, что «на публику, там и сям, выносятся вещи, которые, как правило, обсуждаются в кулуарах».

Непонятно зачем на думскую сессию прибыл глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Мэр с места в карьер заявил, что «у него произошло приятное событие, не имеющее отношения к политике». А затем прилюдно поблагодарил депутата Виталия Гомилевского, который, по выражению мэра, «подставляет свое плечо и оказывает влияние на жизнь города».

Причина публичной благодарности мэра крылась в водах своенравной речки Рогатки, которая подмывала берега возле городского дома культуры. Мэр сослался на свою молодость и неопытность и рассказал, что Гомилевский «объяснил ему на пальцах, что надо делать. И теперь Рогатка потекла чуть-чуть по другому руслу».

Думская фракция единороссов сообщила о том, что публично проголосовала за помощь пострадавшему от наводнения Приморью. И теперь каждый член фракции «в обязательном порядке должен сдать на благую цель не менее 5 тысяч рублей».

Объяснить происходящее попытался председатель областной думы Владимир Ефремов, сказавший, что «предстоящие выборы накладывают отпечаток на работу депутатов. Тем не менее, жизнь продолжается».