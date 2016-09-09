Чита, 9 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Своевременное получение каждым человеком зарплаты в полном объёме является аксиомой. Об этом 9 сентября в ходе совещания по проблемам охраны труда заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

government.ru Дмитрий Медведев

«Каждый человек должен получать за свою работу адекватные деньги, причем, своевременно и в полном объеме, это аксиома», — сказал Медведев.

Вместе с тем, он отметил, что «есть проблемы, когда зарплата задерживается — с 1 августа суммарная задолженность составила чуть более 3,5 миллиардов рублей»: «Это безобразие, таких случаев быть не должно вообще».

Медведев рассказал, что в сумме задержанные зарплаты составляют 1% месячного фонда зарплаты работников разных видов экономической деятельности. При этом он отметил, что в регионах ситуация по выплатам зарплат различается, однако «практически во всех случаях это связано с недостаточностью собственных средств организаций».

Глава правительства напомнил о мерах по борьбе с данными случаями: «Утверждена «дорожная карта» по обеспечению эффективного контроля за выплатой зарплат, повышена административная ответственность работодателей, которые задерживают выплаты. Но, все эти вопросы должны быть под контролем соответствующих надзорных служб, прокуратуры».

Он отметил, что «профсоюзы не должны быть в стороне от этой проблемы».

Напомним, на задержку зарплат неоднократно жаловались участники «прямых линий» с президентом РФ, причём жалобы поступали как Владимиру Путину, так и президентствовавшему с 2008 по 2012 годы Дмитрию Медведеву.