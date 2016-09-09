Таллин, 9 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. То, что более половины жителей Эстонии не верят в жизнеспособность Евросоюза, связано с кризисом Европы и неспособностью руководства ЕС либо ведущих государств, с одной стороны, предложить выход, а, с другой стороны, реформироваться самим. Об этом сегодня, 9 сентября сообщает эстонское издание «Столица», комментируя итоги социологического опроса, согласно которому, 77% граждан Эстонии поддерживают членство страны в ЕС, при этом 55% не верят в его жизнеспособность союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По мнению депутата парламента от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии, члена комиссии по делам ЕС Андрея Новикова, у населения страны нет веры, что накопившиеся проблемы удастся решить традиционным консенсусом и мягкими мерами.

При этом, добавил Новиков, подобная ситуация типична не только для Эстонии — проблемы касаются в целом экономики еврозоны, старения населения, беженцев, выхода Великобритании из ЕС, терроризма, противостояния южных и северных стран союза и так далее: «Последние результаты выборов в Германии показали, что люди хотят видеть скорее конкретику и смену политического курса, нежели плохо замаскированную мягкотелость. Решение Великобритании покинуть Евросоюз также свидетельствует об актуальности знаменитой ленинской формулировки, когда «верхи не могут, а низы не хотят». Строительство заборов на еще вчера прозрачных внутренних границах ЕС… Это и целый ряд иных фактов, свидетельствующих о возвращении и нарастании роли национального, а не европейского самосознания, отрицательно влияет на веру в общее будущее Европы».

Новиков признал, что пока эстонцы будет получать больше помощи из Брюсселя, чем отдавать сами, их поддержка членства в ЕС будет подавляющей: «Сегодня мы получаем от Европы больше, чем вкладываем, поэтому, несмотря на скепсис в отношении будущего, поддержка Евросоюза все еще высока».

Получивший политическое убежище в Эстонии российский оппозиционер Максим Ефимов также считает, что поддержка эстонцами членства в ЕС объясняется исключительно материальными и карьерными выгодами: «Я прекрасно понимаю жителей Эстонии, которые выступают за то, чтобы страна оставалась в составе ЕС, потому что это единственный шанс для эстонцев изменить свою жизнь к лучшему — просто уехать в благополучную европейскую страну как гражданин ЕС. Для развала ЕС, мне кажется, нет оснований, так что правительство Эстонии может продолжать клянчить деньги по европейским фондам».

По мнению Ефимова, поддержка Эстонией членства в Евросоюзе связана из опасениями о массовом возвращении из ЕС ее трудовых мигрантов: «Посмотрите, куда едут эстонцы и где они живут — именно в Скандинавии. И не дай Бог, если они вернуться в Эстонию, потому что тут сразу начнутся проблемы и вырастет уровень преступности, ибо зарабатывать они столько, сколько в скандинавских странах, и находиться на том же уровне благополучия, к которому привыкли, в Эстонии не смогут».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Эстония больше половины государственных инвестиций делает за счет денег различных фондов Европейского союза, поэтому было бы сложно самостоятельно реализовать инвестпроекты без этих денег. Без евроденег была бы невозможной масштабная модернизация всей системы водоснабжения страны. Кроме того, большие деньги необходимы для обновления дорог, портов, на защиту окружающей среды.

За последние семь лет Эстония получила из различных фондов ЕС 4 млрд евро. Примерно такую же сумму Эстония получит в ближайшие четыре года до 2020 года. Кроме того, Эстония получает целевые средства от стран, не входящих в Евросоюз (США, Канада, Норвегия, Швейцария и другие) либо из стран-членов ЕС, но по самостоятельным программам поддержки. Доходная часть ежегодного бюджета Эстонии примерно на 15−17% состоит из денег зарубежной помощи.

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